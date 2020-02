Porta di Roma, tre arresti al centro commerciale, acquistavano con carte rubate

Durante il normale pattugliamento in galleria, nella giornata di ieri, 18 febbraio, la vigilanza del Centro Commerciale Porta di Roma notava 3 individui che con fare sospetto si apprestavano ad effettuare alcuni acquisti presso un punto vendita della galleria. Interveniva la squadra operativa di sicurezza del centro, che dopo aver accertato che gli stessi avevano utilizzato carte di credito rubate, ha provveduto immediatamente al fermo in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. I tre individui, due donne e un uomo tutti sudamericani, già noti alle forze dell’ordine e con precedenti specifici per furti e per le truffe cosiddette “delle chiavi”, avevano rubato un’ora prima la borsa ad una signora in un parcheggio del quartiere in zona Bufalotta, e si erano apprestati ad utilizzare le carte di credito da poco sottratte a seguito del furto. Sono intervenute in pochi minuti tre volanti della Polizia di Stato, che prontamente hanno arrestato i balordi sequestrando l’auto in loro possesso e recuperando i valori sottratti e la refurtiva.

