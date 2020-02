Cavalli a Roma: Grande successo per la Fondazione Horse Museum

Grande successo per la Fondazione Horse Museum che ha partecipato alla manifestazione Cavalli a Roma, la rassegna equestre organizzata e coordinata dal team di Fieracavalli di Verona, che si è svolta all’interno della Fiera di Roma. 4 giorni di puro divertimento dove è stata portata parte della collezione della Fondazione con un programma di attività per portare grandi e piccoli alla scoperta dell’arte, della storia e della geografia in sella ad un cavallo. Dall’altra. anche un percorso didattico di avvicinamento al mondo del cavallo rivolto ai bambini.

Tante le persone che hanno visitato il museo, dalle scuole materne al Liceo Artistico San Giuseppe di Grottaferrata che ha sorpreso con una estemporanea d’arte realizzata dai suoi studenti.

La Fiera è stata l’occasione per consolidare il rapporto con la Federazione Sportiva e il 14 Febbraio la Presidente della Fondazione Horse Museum, Maria Vittori, e il Presidente della F.I.S.E. Marco di Paola hanno firmato un Patto d’Intesa, inaugurando l’inizio di una lunga serie di collaborazioni e progetti in cantiere.

L’ultimo giorno di fiera, la Cina è stata la protagonista di una mattinata di storie e racconti sul cavallo nella sua cultura, per omaggiare il 2020 anno della Cultura e del Turismo Italia - Cina.

Una mostra per dimostrare solidarietà e vicinanza a questo paese che sta affrontando l’emergenza Coronavirus, che ha portato con sè pregiudizio e apprensione per un intero popolo. Per questo, Horse Museum e la FISE hanno voluto dedicare uno spazio per la Cina, dove sono stati messi in mostra tutti i più bei cavalli collezionati nei numerosi viaggi che la Fondazione ha intrapreso in Cina e in Oriente.

Una conferenza stampa e un video girato insieme a Bruno Grassetti, consigliere della Fondazione che è stato premiato con la Medaglia dell’Amicizia dal Governo Cinese, Marco di Paola Presidente della F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri), Maria Vittori Presidente della Fondazione Horse Museum, e Claudia Bettiol Fondatrice della Casa Editrice Discoverplaces.travel (www.discoverplaces.travel).

La casa editrice che in questi giorni ha pubblicato articoli sulle leggende e storie che hanno come protagonista il cavallo e la cultura che lega i nostri due paesi nella sua rubrica dedicata al mondo della Cina.