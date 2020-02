Albano Laziale, lampeggiavano per segnalare autovelox alle auto, sette multati

E' successo ad Albano Laziale (Rm) ieri pomeriggio, durante un normale servizio di controllo del rispetto dei limiti di velocità sulla via Olivella, considerata una strada piuttosto pericolosa. Ad effettuare il servizio autovelox gli agenti della Polizia locale di Albano. Alcuni automobilisti sono stati multati per eccesso di cameratismo nei confronti dei colleghi che procedevano dalla direzione opposta di marcia.

Sette persone sono state multate perché sorprese a lampeggiare con i fari abbaglianti per segnalare alle auto la presenza del dell'autovelox. Questo comportamento costituisce un illecito amministrativo per il quale scatta la multa. I Comuni rimpinguano le casse con un notevole contributo delle multe. Secondo uno studio, i Comuni incassano un miliardo di euro e mezzo l’anno in multe. Gli autovelox sono una parte fondamentale di questo business enorme.