Vacone (Ri), pilota di deltaplano di Civita Castellana cade nel decollo, è grave

Un grave incidente col il deltaplano è accaduto in località Vacone in provincia di Rieti. Il pilota, un vigile del fuoco di Civita Castellana (Vt), ha avuto dei problemi precipitando nella fase del decollo. Al momento ancora non si conoscono le cause dell'episodio. L'uomo, di 57 anni, soccorso è apparso subito in gravi condizioni di salute, ed è stato trasportato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma in codice rosso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Configni (Ri). Vacone sorge a 512 metri di altezza sul livello del mare, su un costone dei Monti Sabini.