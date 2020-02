Roma, sciopero trasporti in corso: chiuse metro B e C, folla alle fermate bus

Lo sciopero di 24 ore indetto dal Sindacato Lavoratori Mobilità sta gettando la Capitale nel caos. La metro A è attualmente attiva ma con riduzioni di orario e personale, il trasporto sotterraneo B e C, completamente chiuso. Folle esasperate alle fermate dei bus, soprattutto alla stazione Termini, che cercano di salire sui pochi mezzi che non aderiscono alla protesta. Sono giornate ancora più difficili del solito per coloro che si muovono con i trasporti pubblici a Roma: ieri la linea A aveva sospeso per investimento di una persona il servizio da Anagnina a Ottaviano, i bus sostitutivi erano pochi e stracolmi. Gli utenti abbonati, oggi sono comprensibilmente furiosi, per una rete di trasporti sempre più incapace di portare avanti il suo compito.

Anche la ferrovia Roma-Lido è chiusa, mentre la Roma-Viterbo è in funzione. La Roma-Viterbo extraurbana vede il suo servizio modificato, Termini-Centocelle chiusa.

Intanto l'Anticorruzione vede nel mirino Atac per la chiusura delle stazioni della A durante l'anno 2019.

