Colleferro stellare: qui si costruiscono i razzi verso il futuro

Colleferro, questo antichissimo comune alle porte di Roma, non conserva solo le tracce di ancestrali insediamenti umani, di catacombe paleolitiche e architetture medievali; anche il futuro vede l'antica Verrugo (nome di epoca romana) protagonista.

Colleferro è infatti sede di una delle aziende tecnologiche e astronomiche più avanzate del mondo: l'Avio Spa, e per questo è stata insignita Capitale dello spazio 2021.

Ma questo primato non ci riguarda solo per il suo prestigio scientifico e l'immaginazione alla Spielberg; la nostra quotidianità è costantemente connessa agli eventi interstellari. Non solo a quelli naturali come la Luna che influenza le maree, ma anche tecnologie svilupate dall'uomo che ormai sono entrate nelle nostre abitudini, come il navigatore della nostra vettura e l'efficienza dei nostri smartphone, i quali dipendono dai satelli artificiali nello spazio, intorno all'orbita della terra. I satelliti ci forniscono informazioni sullo stato dell'universo intorno a noi, rendono possibile la trasmissione di mappe, conoscenze militari, telecomunicazioni, rilevamenti geologici e geostazionari.

Colleferro è dunque una delle località dove si costruiscono parti del lanciatore di razzi Vega e le parti propulsive del razzo Arianne, il quale ha il compito di mettere in orbita i satelliti. Il programma Arianne, di cui fa parte anche l'Avio di Colleferro, ha reso l'italia uno dei più importanti "sparatori" di satelliti nel vicino universo, con l'Agenzia Spaziale Europea e l'Agenzia Spaziale Italiana.

Questo razzo, come il mitico filo di Arianna, la principessa di Creta, ci orienta nel labirinto spaziale, da qui il suo nome. Il mito è infatti la narrazione che accompagna l'uomo nella Storia: la ricerca instancabile è ciò che caratterizza forse di più l'animo umano, che lo spinge a esplorare ciò che lo circonda, e allo stesso tempo ciò che esso stesso coltiva nella propria interiorità. La tensione alla conoscenza e il turbamento del mistero alimentano il mito e nutrono la scienza, ieri come oggi.

La vastità del cosmo e il percorso umano nella meraviglia sono evocate alle porte di Colleferro dal monumento di benvenuto con la sua scultura di un razzo e fiamme che folgorano l'atmosfera al momento del lancio.

