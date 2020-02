Roma, Aurelia: spunta cadavere in avanzata decomposizione nel locale caldaie

L'agghiacciante scoperta, ieri, 25 febbraio, in zona Aurelia, precisamente in via Enrico Albertario. Un tecnico per la manutenzione delle caldaie, che si trovava nel palazzo per eseguire controlli, ha sentito un forte cattivo odore mentre si addentrava nei sotterranei dello stabile. A quel punto ha scoperto un corpo in avanzato stato di decomposizione. Sul posto i carabinieri hanno eseguito rilievi e portato via il cadavere.

La salma non sembra riportare tracce di violenza, ma solo ulteriori indagini potranno dare un'identità al corpo e fornire informazioni sulla sua morte, e soprattutto sul perché si trovi dove è stato rinvenuto.

