Tornano i ladri ad Artena? Attivate misure di precauzione dai Carabinieri

In seguito a una segnalazione ricevuta questa notte, tra il 2 e 3 marzo, i Carabinieri di Artena sono intervenuti in via Latina, dopo che due soggetti incappucciati hanno tentato di introdursi in un domicilio. Le forze dell'ordine sono giunte nella zona con diverse pattuglie per scongiurare l'eventuale pericolo, avvistato da un sistema di videosorveglianza. Non vi sono danni o segni di scasso. Nella notte non ci sono stati né altri furti consumati, né tentati furti. I carabinieri di Artena sono rimasti vigili tutta la notte sorvegliando la zona in questione.

L'espisodio non deve allarmare in quanto può trattarsi di un caso isolato e di criminali occasionali.

La questione dei furti nel territorio di Artena e nelle zone vicine è molto sentita perché diversi anni fa quasi quotidianamente vi erano furti e tentativi di furti, soprattutto in Contrada Maiotini e Contrada Valli, proprio vicino a via Latina. Erano zone prese di mira, infatti i cittadini per alcuni mesi non hanno lasciato la loro abitazione incustodita e hanno vissuto nella preoccupazione e nell'angoscia.

Le forze dell'ordine lavorano ogni giorno per assicurare la legalità e proteggere i cittadini.

