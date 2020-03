Subiaco, orrore in famiglia: figlio alcolizzato violenta la madre, ricoverata

Il figlio, un uomo di 38 anni, in pieno delirio alcolico, ha violentato e malmenato la madre di 57 anni. Un racconto raccapricciante e incredibile quello che hanno ascoltato i carabinieri e medici dell'ospedale dove la donna è attualmente ricoverata. Lo stupro si è verificato nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 marzo, a Subiaco, in provincia di Roma, quando alcuni passanti, vedendo la donna fuggire sconvolta da casa, l'hanno soccorsa.

Le condizioni della vittima erano gravi, perciò è stata ricoverata in una struttura sanitaria dove è stata verificata la più terribile ipotesi, cioè che la donna ha subito violenza dal figlio. L'uomo era già monitorato dai servizi sociali e la mamma lo aveva denunciato in precedenza per botte e vessazioni. Ma presto aveva ritirato la denuncia contro il figlio.

