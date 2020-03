Capodimonte, auto finisce fuori strada sulla via Verentana: grave un 53enne

Ancora un incidente stradale sulla Strada Provinciale 8, la via Verentana. Ieri sera, 4 marzo 2020, intorno alle 21.30 un automobilista alla guida della sua auto, in direzione Capodimonte (Vt), per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e impattando gli alberi sul fianco della via. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Gradoli (Vt) con 5 unità di personale e due mezzi.

I pompieri hanno effettuato l'operazione di estricazione con il dispositivo di primo soccorso impiegato per l'estrazione da un veicolo di un traumatizzato, e consegnato la persona liberata ai sanitari del 118, che l'hanno trasportata in autolettiga fino a Capodimonte, da dove è poi partito l'elitrasporto. Il ferito, un 53enne residente a Piansano (Vt), era cosciente durante l'estricazione ma le sue condizioni sono apparse gravi. Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche i Carabinieri.