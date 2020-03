Pronto soccorso oggi, la testimonianza da una sala d'attesa romana

Abbiamo raccolto la testimonianza della nostra casalinga Dop Assunta Di Marzio, dalla sala d'attesa del rponto soccorso Casilino.

"Ieri 5 febbraio, sono staat nella sala d'aspetto di un distaccamento del Policlinico Casilino a causa di un problema alla gamba, e una scena mi ha colpita, anche se ne conosco le ragioni: avevano messo lo scotch ad una poltrona sì ed una no per non farci sedere vicini, è stato detto ai parenti dei pazienti di restare fuori per evitare che persone sane entrassero cotituendo rischi per se stessi e gli altri, ma il clima era di indisciplina e molti hanno cercato di entrare lo stesso. Le persone anziane indossavano mascherine e alcuni anche guanti oppure le signore una sciarpa sul viso. I giovani li ho visti senza copertura su bocca naso, portando anche bambini nella sala d'attesa. Non credo che questo sia coraggio, ma sia imprudenza. In generale ho quindi notato pazienti disciplinati e accompagnatori no. Non ho visto fuori dall'entrata della struttura cartelli con regole scritte che dicessero di restare fuori, perciò senza questi moniti scritti, è chiaro che le persone, a voce, non rispettino ciò che viene loro detto.

Ho visto diligenza tra amici e conoscenti, niente baci né strette di mano a chi si rincontrava magari dopo un intervento. Non ho visto il timore che vediamo in Tv, forse più tranquilla di quanto ci si potrebbe aspettare negli ospedali. I medici tutti responsabili, con mascherine e guanti, a debita distanza. I tempi di attesa per le visite ragionevoli, circa venti minuti.

Ciò che amareggia le nonne, per ciò che ho potuto constatare io, è la chiusura delle scuole: forse non è ancora chiaro che se questo provvedimento è stato preso ci sono motivi ragionevioli e seri per farlo. Ho sentito molti nonni e genitori lamentare il fatto che l'annuncio delle scuole chiuse è stato dato ufficialmente intorno alle 18:00 e questo ha comportato difficoltà per organizzarsi con tate e nonni già la mattina successiva.

Confido nel coraggio degli italiani, gli anziani hanno vissuto guerre ed epidemie e forse questo li ha preparati a mantenere la calma in casi di emergenza come questa".

