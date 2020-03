Torrimpietra, incidente stradale su via Aurelia, decedute due giovani ragazze

L'alba dell'8 marzo - giornata in cui si celebra la giornata internazionale della donna, o festa della donna - è stata funestata da una tremenda notizia: due giovani vite sono state stroncate nella notte scorsa in un incidente stradale all'altezza del km 26 di via Aurelia, a Torrimpietra, una frazione del comune di Fiumicino, alle porte di Roma. Due ragazze di 19 e 16 anni, entrambe di Fiumicino, sono decedute. Le giovanissime vittime viaggiavano a bordo di una Panda che per motivi ancora da chiarire si è cappottata sulla carreggiata. Una terza ragazza, 19enne di Ladispoli, è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice rosso all'Aurelia Hospital di Roma. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e la Polizia locale della stazione di Torrimpietra.