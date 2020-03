Scrivere contro la noia, un racconto sull'esperienza dell'emergenza coronavirus

Visto che si deve stare a casa, perché non scrivere un racconto? Può servire sia per combattere la noia che per esorcizzare la paura. E poi c'è un incentivo: la prospettiva di veder pubblicato il proprio lavoro in un'antologia. E' quanto hanno pensato in Pendragon, casa editrice bolognese, che per sostenere la campagna #iostoacasa lancia una proposta aperta a tutti: #antologiaiostoacasa. Si tratta appunto di un'antologia che raccolga 100 racconti che abbiano come spunto l'emergenza che il paese sta vivendo.

La casa editrice, in un video, spiega tutti i termini (https://youtu.be/B7PYJRU5nhc) chi vuole può scrivere e pubblicare sulla pagina Facebook Edizioni Pendragon il proprio racconto e i cento più belli, a insindacabile giudizio della casa editrice, entreranno a far parte della raccolta (gli autori dei testi verranno contattati prima della pubblicazione per le necessarie autorizzazioni) Lunghezza: al massimo 1800 battute (spazi inclusi). Termini per postare gli elaborati: 11 marzo-3 aprile 2020. Data di pubblicazione del volume: 27 maggio 2020. Per informazioni: info@pendragon.it (Asa/ Dire)