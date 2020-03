Coronavirus, assessore D'Amato:"Nel Lazio messi a disposizione 1000 posti letto"

"Ad oggi, per l'emergenza COVID-19, sono stati messi in campo oltre 1.000 posti letto tra ordinari, malattie infettive, terapie intensive dedicate e R1. Domani saranno effettuati i primi 10 trasferimenti da terapie intensive in R1. Lunedi' parte Covid19 2 Hospital Gemelli-Columbus. Ringrazio della straordinaria risposta in tempi immediati del sistema sanitario regionale". Cosi' in una nota l'assessore alla Sanita' della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Nel frattempo la Raggi ringrazia i nove medici arrivati ieri sera 11 marzo, in Italia, per aiutarci a fronteggiare l'emergenza: "Grazie di cuore ad ambasciata e a tutto il popolo cinese per aiuto contro #Covid19. Do il benvenuto a Roma al team di medici che ieri e' arrivato da Shanghai in Italia per aiutarci a fermare questa brutta epidemia. Insieme ce la faremo. #andratuttobene". Così il primo cittadino della Capitale ha scritto su twitter.

