Covid-19: in Veneto test a tappeto, nel Lazio solo per chi presenta sintomi

In Veneto il governatore Zaia ha annunciato che si sta provvedendo all'operazione "Tamponi a tappeto", tutta la popolazione della regione verrà infatti sottoposta al test, compresi gli asintomatici; questo perché il 50-70% dei contagiati non presenza alcuna traccia di malesseri o tosse, dunque può diffondere il virus senza lasciare tracce.

Invece nel Lazio si procede sulla linea del Governo, che non impone test su tutta la cittadinanza: Per quanto riguarda la possibilita' di effettuare anche nel Lazio tamponi a tappeto, l'assessore ha risposto: "Si', ma va specificato gli asintomatici non rientrano in questa procedura. I test verranno fatti su chi presenta sintomi e ha avuto contatti con persone risultate positive. A oggi ne abbiamo fatti 9.630, il doppio di Piemonte, Toscana e Friuli Venezia Giulia".

Per quanto riguarda i tempi per uscire dall'emergenza coronavirus "non saranno brevi. Al momento non ci sono e non credo ci saranno le condizioni per la riapertura delle scuole". Lo ha affermato l'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato, in un'intervista sul Corriere della Sera. "Le nostre previsioni, confermate anche dall'andamento del virus, non parlano di un raddoppio dei casi, ma di un aumento del 20-30 per cento- ha spiegato D'Amato- Fino ad arrivare a tre volte tanto quelli che sono oggi. Questa e la prossima settimana saranno importantissime per verificare l'efficienza e l'esito delle misure restrittive del governo".

