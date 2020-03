Roma, da giovedì 19 marzo strisce blu gratis, aperta la Ztl del centro storico

Dopo aver disattivato la Ztl del centro storico (varchi della zona Trastevere e Tridente), il sindaco di Roma, Virginia Raggi, su esempio dei sindaci di MIlano e Torino, rispettivamente Giuseppe Sala e Chiara Appendino, decide di dare lo stop anche al pagamento delle strisce blu per il parcheggio delle vetture. L'ordinanza, che, secondo fonti comunali, sta per essere firmata dalla prima cittadina, sarà effettiva da domani 19 marzo. Il provvedimento servirà a rendere ancora più facile lo spostamento e meno gravoso l'impegno, per coloro che per esigenze di lavoro o salute sono costretti a uscire dalla loro abitazione.

I varchi resteranno aperti fino al 3 aprile, ad eccezione per gli orari notturni del fine settimana (venerdì e sabato dalle 23:00 alle 3:00), e così la sospensione del pagamento delle strisce blu.

La richiesta era stata avanzata dai consiflieri del Pd capitolino Marco Palumbo e Ilaria Piccolo.

