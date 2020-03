Roma Infernetto: Bar aperto, incuranti del decreto, servivano caffè e cappuccini

Nel primo pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Lido, diretto da Eugenio Ferraro, nell'ambito dei servizi finalizzati a prevenire comportamenti non in linea con le precauzioni e le altre cautele contemplate dal D.P.C.M., per il contenimento ed il contrasto del virus Covid-19, hanno proceduto al controllo di un bar nella zona dell'Infernetto. Ad insospettire i poliziotti è stato uno strano via vai all'interno di un'area di parcheggio, ubicata nei pressi dell'esercizio pubblico.

All'interno del bar infatti, certe di non essere notate dall'esterno, è stata riscontrata la presenza di 5 persone intente a consumare caffè, cappuccino e cornetto. Durante il controllo, nessuno dei presenti - incuranti del rischio contagi - aveva con sé dispositivi di sicurezza personale (mascherine e guanti), tantomeno prestava attenzione alle distanze di sicurezza previste dal decreto ministeriale.

Nel locale, oltre ad un socio del bar, vi era il figlio di quest'ultimo impegnato a somministrare le bevande nonostante non avesse alcun contratto di lavoro e tre avventori, due di nazionalità italiana e uno dello Sri Lanka. Per tutti i presenti è scattata la denuncia all'Autorità Giudiziaria. (Com/Ago/ Dire)