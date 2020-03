Coronavirus. Cassino, altri 8 positivi in RSA, sono 24 in tutto nella struttura

"Sono positive altre 8 persone nella RSA di Cassino dove i casi positivi salgono complessivamente a 24. La struttura deve essere posta in isolamento. Demandata alla Asl di Frosinone l'attuazione delle misure restrittive ed al SERESMI - Spallanzani l'indagine epidemiologica ed è stato avvisato il Prefetto di Frosinone". Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio. Le RSA, Residenze Sanitarie Assistenziali, a Cassino accolgono anziani over 65 parzialmente o completamente non autosufficienti ed erogano servizi assistenziali e medici su misura. (Com/Red/ Dire)