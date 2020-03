Rocca Priora: messa "clandestina" con pochi fedeli, i carabinieri la sospendono

Celebravano messa nonostante le disposizioni del Governo, dovute alla priorità assoluta di arginare il contagio da Covid-19. la messa segreta era stata organizzata per accogliere pochi fedeli, ma ora parroco e la ventina di partecipanti rischiano una grave denuncia. Sembra la cronaca da un territorio perseguitato, invece sono le trasgressioni di coloro cche si ostinano a non proteggere se stessi e gli altri dalle altissime proababilità di contrarre la Sars2.

Il fatto è avvenuto a Rocco Priora, in provincia di Roma, nella chiesa di San Giuseppe Artigiano in via Tuscolana, domenica 22 intorno alle 19:00. I Carabinieri della stazione di Rocca Priora sono intervenuti in quanto pattugliavano la zona , proprio per la vigilanza per assicurare il rispetto dell'ordine di restare a casa, evitando aggregazioni e uscite che non siano motivate da ragioni di salute o di approviggionamento alimentare.

