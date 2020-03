Coronavirus, secondo caso positivo tra cittadini Colleferro

Secondo caso positivo di Covid-19 tra i cittadini di Colleferro, in provincia di Roma, dopo il primo accertato martedì 17 marzo. La persona si trova in isolamento presso il proprio domicilio e sono state già avviate tutte le indagini epidemiologiche. A darne notizia il Comune di Colleferro con un post su Facebook, in cui si legge anche che il sindaco "sta prendendo immediatamente contatto col Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione-Asl RM 5, con il quale concordare le azioni di protezione della collettività che il caso dovesse necessitare". (Ara/ Dire)