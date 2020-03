Comandante Anselmi morto durante carnevale: colleghi donano assegno alla moglie

Il giovane comandante Alessandro Anselmi di Cave, aveva solo 37 anni quando si è accasciato a terra, il 23 febbraio scorso, stroncato da un malore durante i festeggiamenti del carnevale. Alla moglie Lia, è stato consegnato un assegno solo "virtualmente" a causa di ciò che stiamo vivendo per via del Coronavirus. La cifra è di 8400 euro, raccolti in memoria del grande operato umano e civile di suo marito.

I rappresentanti dell'Associazione Polizia Locale ringraziano tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa, e anche chi è stato vicino sia in forma istituzionalie sia in forma privata al dolore della famiglia; l'affetto dimostrato dai colleghi di Sant'Angelo Romano, Piglio, Cave, Colleferro e San Cesareo dove il comandante aveva prestato servizio.

