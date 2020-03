Roma, Caffarella: l'imprenditore-sentinella che ferma i trasgressori del decreto

Si chiama Roberto Massimi Raccis e ha 60 anni, l'imprenditore romano con brevetto di pilotaggio per droni, che si sta dando da fare come vigilanza attiva per far rispettare il decreto nell zona dove risiede. È stato intervistato da "Il Messaggero" al quale ha confidato che la missione di cui si è sentito investito, come ogni volta che gli succede, non è stata facile all'inizio alla Caffarella, in un quartiere così popoloso, ma poi la gente ha capito la gravità e la responsabilità, spiega.

Sono tante le sue passioni: chef, arredatore di interni per vip e personaggi noti, e nel suo armadio ha anche la divisa della Protezione Civile, con la quale ha portato il suo contributo durante il terremoto dell'Aquila e gli incendi dell'estate di qualche anno fa che devastavano l'Italia. In questo momento il suo servizio viene svolto in qualità di membro del Raggruppamento dell'emergenza Roma 9 spiega: "Non ci occupiamo solo della Caffarella, oggi per esempio su indicazione della Asl, andremo a consegnare medicinali e cibo ad alcune persone sotto sorveglianza domiciliari.

Spiega anche che in questo momento occorre avere molto controllo su se stessi e pazienza: occorre spiegare, in più ad una certa distanza, ad ogni persona che viola il decreto perché potrebbe potenzialmente mettersi in pericolo, perché è assolutamente necessario il suo aiuto nel contenere i contagi.

Ricordiamo che è possbile passeggiare, ma solo sotto casa e senza avere contatti ravvicinati con vicini e conoscenti, le ville di Roma sono come Villa Borghese o lo stesso Parco della Caffarella sono state chiuse per evitare assembramenti difficili da controllare.

Leggi anche: