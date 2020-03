Coronavirus: in un giorno 1.036 guariti. 683 i decessi nelle ultime 24h

Sono 74.386 i casi totali di coronavirus in Italia, 5.210 in più di ieri. In lieve calo rispetto all'incremento di ieri, 5.249. Di questi, 57.521 sono gli attualmente positivi (un aumento di 3.491, meno dei 3.612 di ieri), 9.362 i guariti (+1.036 contro +894 di ieri), e 7.503 i morti con 683 decessi in più dato anche questo in calo (ieri erano stati 743). Sono i dati forniti nel punto stampa in Protezione Civile, che si è tenuto anche in assenza del commissario Angelo Borrelli. Nel dettaglio, 23.112 sono ricoverati con sintomi (erano 21.937 ieri), 3.489 in terapia intensiva (contro 3.396 di ieri) e 30.920 in isolamento domiciliare (erano 28.697 ieri).

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha accusato questa mattina sintomi febbrili mentre era in corso il comitato operativo. Secondo quanto riferiscono le agenzie, al commissario è stato fatto un nuovo tampone per il coronavirus dopo quello negativo di qualche giorno fa e si attende l'esito dell'esame. La conferenza stampa prevista per le 18 si è tenuta ugualmente, senza di lui

Guido Bertolaso, ex capo della protezione civile, è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. La notizia è stata comunicata da fonti della Regione Lombardia dopo che ieri lo stesso Bertolaso aveva annunciato di avere la febbre e di essere risultato positivo al Coronavirus. A quanto si apprende, l'ex capo della Protezione Civile è al San Raffaele da ieri e le sue condizioni sono rimaste stabili nelle ultime 24 ore, non ci sono stati peggioramenti. Secondo quanto riferiscono fonti a lui vicine, ha solo qualche linea di febbre. È stato sottoposto a una lastra ai polmoni, che sono risultati "puliti". È tenuto sotto osservazione con esami frequenti e trascorrerà al San Raffaele la quarantena. Bertolaso il 14 marzo era stato nominato il consulente personale del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per la realizzazione del progetto riguardante la costruzione di un ospedale dedicato ai pazienti positivi presso le strutture messe a disposizione della Fondazione Fiera di Milano al Portello.