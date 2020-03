Roma, si arrampica sulla finestra e cade dal quarto piano: morta 89enne

Si sarebbe arrampicata sulla finestra della sua abitazione, un appartamento al quarto piano in via Tigrè, nel quartiere Africano, a Roma, e poi la caduta nel vuoto, fino a toccare terra nel cortile interno della palazzina. Così è morta una donna di 89 anni, stamane, 25 marzo 2020. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, constatandone il decesso. L'anziana vittima era sola in casa quando il dramma si è consumato. La salma è a disposizione dell'autorità Giudiziaria. Il suicidio, il gesto volontario pare sia l'ipotesi più accreditata dagli investigatori.