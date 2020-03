Il miglior olio del Lazio? è quello di Fara Sabina

La XXVII edizione del concorso "Orii del Lazio-Capolavori del gusto" ha scelto: l'olio extra vergine migliore del Lazio è quello di Fara Sabina. La selezione vincitrice del concorso enogastronomico è l'azienda agricola Ceccarelli e C., con il suo olio "Colle San Lorenzo",si è aggiudicata il primo premio "Sabina Dop" e ha conquistato il suo primato anche nella categoria "fruttato intenso".

L'azienda Ceccarelli e C., ha una lunga storia un vasto territorio, con una proprietà di sessantacinque ettari di cui 45 coltivati ad ulivi, contenente 9.000 piante. Dispone anche di un frantoio per conto terzi con impianto di imbottigliamento ad esso collegato.

Il concorso, quest'anno, per via dell'emergenza sanitaria, non si è svolto con le consuete modalità e così la cerimonia di premiazione. Per mandare però un segnale di continuità e speranza in questa situazione, il concorso ha solo rimandato la festa di premiazione e ha ufficializzato i vincitori per mezzo stampa.

"Soddisfatti, è motivo di grande orgoglio per il nostro territorio", ha commentato il presidente Coldiretti di Rieti, Alan Risolo.

Leggi anche: