Freddo record: -11 gradi ai Castelli Romani, ed è perfino bassa montagna

Si tratta di una temperatura impressionante, quella registrata ieri mattna, 25 marzo, in un territorio tra Velletri e Rocca di Papa, alle porte di Roma: i Pratoni del Vivaro hanno segnato un primato in gradi centigradi in questa anomala e gelida primavera. I Pratoni del Vivaro si trovano nel cuore dei Castelli Romani ma la loro altitudine di soli 500 metri rende incredibili queste temperature negative, spiegano alcuni meteorologi.

Secondo gli esperti di Meteo Cloud, nel Lazio nessun posto così a ovest raggiunge questo tipo di temperature. "Ricordiamo i famosi -16.7° toccati nel febbraio del 2018. Chissà se un giorno, con le condizioni giuste in inverno, il posto raggiungerà i -20°", concludono.

