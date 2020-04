Viterbo: va a trovare il padre malato, torna e la casa è occupata da una coppia

I Carabinieri della stazione di Fabrica di Roma, in provincia di Viterbo hanno arrestato una coppia, di origine romena, per aver occupato un appartamento già locato e occupato. Si sarebbero introdotti nella casa forzando la serratura, per poi cambiarla. Questa la terribile scoperta fatta dall'uomo che viveva nell'abitazione, al suo rientro. L'uomo era infatti uscito per prendersi cura del padre malato. I due sono stati arrestati per violazione di domicilio, con uso arbitrario delle proprie ragioni. Sono ora posti a disposizione del Tribunale di Viterbo.

