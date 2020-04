Sposarsi al tempo del Coronavirus: la storia di una coppia di Valmontone

"Nonostante l’emergenza, e l’impossibilità di festeggiare adeguatamente una data così importante, una coppia di Valmontone, Fabio e Adriana, ha scelto comunque di coronare il suo sogno, celebrando il matrimonio davanti ai soli testimoni. L’amore supera così ogni ostacolo che si frappone davanti a noi e, anche in un momento storico particolare e con le mascherine imposte dalle prescrizioni, questa bellissima coppia ha voluto celebrare il proprio legame, rinviando i festeggiamenti a tempi migliori".

Una lieta notizia che, la consigliera delegata ai matrimoni Laura Mujic, ha condiviso con tutta la comunità: “ho avuto il piacere di unire in matrimonio Fabio e Adriana attraverso il rito civile, il primo da quando siamo stati colpiti dal Covid-19, e nonostante le difficoltà, spero che questo loro momento, tanto atteso e desiderato, possa essere un bel segno di continuità della vita e di speranza, per tutti noi di Valmontone e per l'Italia intera.

Così la pagina amministrativa Facebook della Città di Valmontone ha voluto riportare la testimonianza della consigliera delegata e fare i suoi migliori auguri a questa nuova famiglia.

