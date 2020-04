Abbazia di Casamari (Fr) sotto choc: è morto l'abate, positivo al coronavirus

2

NUOVE REGOLE PER ANDARE A FARE SPESA Covid-19. Artena, ordinanza per disciplinare accesso a punti vendita. Sanzioni

"L’ordinanza è in vigore dal 30 marzo al 3 aprile e rimarrà in vigore qualora un nuovo DPCM proroghi le attuali regole". Sanzioni per chi viola il provvedimento