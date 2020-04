Roma, a fuoco cucina in appartamento a Don Bosco, 60enne muore carbonizzato

Un incendio si è sviluppato stamane nella cucina di un appartamento in via Lucio Mummio, al civico 21, nel quartiere Don Bosco, a Roma. I Vigili del Fuoco del Tuscolano intervenuti per spegnere le fiamme al quinto piano dello stabile, hanno trovato il corpo di un uomo carbonizzato. Sul posto anche la Polizia, il 118 e Italgas. La vittima aveva 60 anni; ancora da chiarire le cause rogo.