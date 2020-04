Roma, 2 uomini con mascherine e sciarpe rapinano supermercato a Casal Bruciato

Rapina nel primo pomeriggio nel supermercato Conad di piazza Balsamo Crivelli 29, in zona Casal Bruciato a Roma. Due uomini con volto coperto da mascherine e sciarpe, dopo essere entrati nel locale hanno minacciato una delle cassiere intimandole di svuotare il contenuto della cassa in una busta. Afferrato il denaro, i due sono scappati a bordo di una moto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione Prenestina e gli uomini del Nucleo operativo di Piazza Dante. Da quantificare il bottino. Indagini in corso. (Ago/ Dire)