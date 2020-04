Roma. Ama, muore capo operaio autorimessa Rocca Cencia infetto da coronavirus

È morto il capo operaio dell'autorimessa di Ama dello stabilimento di Rocca Cencia, ricoverato da metà marzo dopo essere risultato positivo al Coronavirus. L'uomo, 54 anni, è la prima vittima della municipalizzata capitolina dei rifiuti. "È una notizia straziante, quella ricevuta stamattina, sul decesso del collega di Rocca Cencia, il Coa risultato per primo contagiato in Ama- scrivono in una nota Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel Ama spa- Non si può strumentalizzare questa tragedia, ma bisogna comprendere quanto grave e drammatica sia questa fase. Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia e ai colleghi". (Mtr/Dire)