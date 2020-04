Coronavirus. Velletri, consegnato pc donato da professore a studente

Un alunno su quattro vive in una casa senza un computer e/o la connessione ad Internet. Un dato che rende difficile la didattica a distanza, ma la solidarietà non manca e viene in soccorso alle famiglie e studenti bisognosi. E' così che un professore ha pensato bene di donare un personal computer ad uno studente per seguire le lezioni on line.

Martedì scorso, dopo averlo prelevato, il pc è stato consegnato a casa del ragazzo dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Velletri. Lo scrive in una nota la Questura di Roma.

(Red/ Dire)