Coronavirus, il libro di De Gioia e Papiri il cui ricavato andrà agli ospedali

“È stato pubblicato stamattina, a poche ore di distanza dall’inserimento in gazzetta ufficiale del cosiddetto “Decreto liquidità”, il volume “Reati e processi al tempo del coronavirus”. Gli autori, il giudice Valerio de Gioia e l’avvocato Giorgia Papiri, hanno realizzato in tempi record un vero e proprio vademecum per orientarsi nel diritto emergenziale. “Il testo - spiegano i due autorevoli autori - è utile per muoversi fra le varie, e spesso confuse, norme di carattere penalistico contenute nei provvedimenti emanati per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus e l'approfondimento delle problematiche processuali poste dall'applicazione delle norme emergenziali, aggiornato con la proroga dei termini processuali (D.L. liquidità 8 aprile 2020, n. 23)”.

Insomma, avvocati, magistrati e giornalisti insieme contro il Covid19. E non è un caso che il libro sia impreziosito dal paragrafo scritto da Adriana Pannitteri, giornalista del TG1, sulle violenze di genere acuite dalle convivenze forzate e sia preceduto da una splendida prefazione di Stefano Coletta, Direttore di Rai1 che richiama l’importanza di unire le forze in questo drammatico periodo per il nostro Paese. Completa l'opera la raccolta dei provvedimenti più significativi del Governo e delle regioni emanati per contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il volume sarà di grande attenzione per avvocati, magistrati, Forze dell'ordine, ma anche per i privati cittadini.

C’è infine da aggiungere che De Gioia e Papiri hanno fortemente voluto che i diritti d’autore di questo eBook, già acquistabile su varie piattaforme telematiche, fossero destinati all’acquisto di presidi sanitari. Un bellissimo gesto in questi tempi di emergenza sanitaria e sociale.