Coronavirus Lazio: 36% positivi residente a Roma, età media contagiati 58 anni

Dei casi finora confermati nel Lazio, il 36,6% è residente a Roma città, il 28,5% nella provincia, il 10,7% a Frosinone, il 6,1% a Rieti, il 6,6% a Viterbo e il 9,2% a Latina. Il 2,2% proviene da fuori Regione". Lo fa sapere la Regione Lazio. Inoltre, il 28% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 47% è in isolamento domiciliare e il 4% è in terapia intensiva. I guariti sono il 15%. L'età media dei casi positivi è 58 anni. Il 51% è di sesso maschile e il 49% di sesso femminile. (Mel/ Dire)