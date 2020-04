Coronavirus, biscotti Gentilini dona mille colombe allo Spallanzani

Colombe allo Spallanzani. La storica azienda Biscotti Gentilini, punto di riferimento per generazioni di romani, ha donato mille dolci pasquali all’ospedale capitolino, che dall’inizio dell’epidemia sta facendo parlare di sé in tutto il mondo.

Colombe della tradizione, dunque, per allietare l’attività dei medici e di tutti coloro che sono in prima linea nella difficile battaglia contro il covid 19. In questo modo Biscotti Gentilini cerca di essere vicina alla città di Roma, dove 130 anni fa è nata e ancora ha il suo stabilimento.

Si tratta di un piccolo gesto per rendere la Pasqua più dolce per chi soffre e lotta contro questo terribile virus.