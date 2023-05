Ascolti tv, Al Bano-4 volte 20 vince il prime time

(Adnkronos) –

Canale 5 con 'Al Bano – 4 volte 20' ha vinto il prime time di ieri sera con 3.109.000 telespettatori e uno share del 20,77%. Secondo gradino del podio per Rai1 con la replica della serie 'Imma Tataranni-Sostituto Procuratore' vista da 2.756.000 telespettatori (share del 16,05%). Terzo posto per Italia1 con 'Le Iene' che ha ottenuto 1.204.000 telespettatori e uno share del 9,17%.

Fuori dal podio, La7 DiMartedì ha realizzato 1.180.000 telespettatori (6,9% di share) mentre su Rai3 '#Cartabianca' ha raggiunto 832.000 telespettatori pari a uno share del 5%. Su Rai2 il film 'I magnifici 7' ha totalizzato 793.000 telespettatori (share del 4,6%) mentre su Retequattro 'Fuori dal Coro' ne ha interessati 776.000 pari a uno share del 5,26%. Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con 'Victoria Cabello: viaggi pazzeschi' visto da 408.000 telespettatori (share del 2.4%) e Nove con il film 'Parker' che è stato seguito da 335.000 telespettatori (share dell'1,9%). Nell'access prime sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Cinque Minuti con Bruno Vespa' ha ottenuto 4.179.000 telespettatori e uno share del 22,65% mentre 'Affari tuoi' condotto da Amadeus ha registrato 5.122.000 telespettatori e uno share del 25,59%. Su Canale 5, invece, 'Striscia la notizia' ha interessato 3.484.000 telespettatori (share del 17,46%). Il programma 'L'Eredità' su Rai1 si è confermato leader della fascia preserale 3.501.000 telespettatori e uno share del 24,93%. Su Canale 5, infatti, 'Avanti un altro! Story' ha interessato 2.597.000 telespettatori e uno share del 19,78%. Nel complesso le reti Mediaset hanno vinto la prima serata con 7.511.000 e uno share del 38,26%, la seconda serata con 4.667.000 telespettatori e uno share del 47,41%. Nelle 24 ore Mediaset ha ottenuto 3.047.000 telespettatori e uno share del 38,25% mentre la Rai ha realizzato 3.012.000 telespettatori e uno share del 37,81%. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

