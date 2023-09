Ascolti tv, ‘Arena Suzuki’ su Rai1 vince la serata con il 15,8% di share

(Adnkronos) – Gli ascolti della prima serata di ieri mercoledì 27 settembre sono andati ad 'Arena Suzuki dai 60 ai 2000', in onda su Rai1, che ha raccolto 2.509.000 telespettatori pari al 15,8% di share. Canale5 con la fiction 'Maria Corleone' ha ottenuto invece 2.479.000 telespettatori e il 14,9%, mentre Rai3 con 'Chi l'ha visto?' guadagna il terzo gradino del podio grazie a 1.740.000 telespettatori e al 10,9% di share. Su Italia 1 'San Andreas' ha totalizzato 1.056.000 telespettatori con il 6,1% e su Rai2 'Vendetta finale – Acts of Vengeance' ne ha registrati 883.000 con il 4,9%, mentre Retequattro con 'Fuori dal Coro' ne ha segnati 870.000 con il 6,4% di share. Su Tv8 'X Factor 17' è stato visto da 537.000 telespettatori pari al 3,4%, staccando di poco La7 che con 'Truth – Il prezzo della verità' ha conquistato 507.000 telespettatori e il 2,9%. Nove con 'Exodus – Dei e re' chiude la classifica del prime time di ieri con 270.000 telespettatori e l’1,8% di share. Nell'access prime time Rai1 con 'Cinque Minuti' ha raccolto 3.971.000 telespettatori e il 20,1% e, a seguire, 'Affari Tuoi' ne ha interessati 3.987.000 con il 20% di share. Su Canale 5 'Striscia la Notizia' ha ottenuto invece 3.143.000 telespettatori e il 15,7%. Anche nel preserale ha vinto Rai1 con 'Reazione a Catena', seguito da 4.090.000 telespettatori con il 26,8% di share, mentre Canale 5 con 'Caduta libera!' ha totalizzato 2.452.000 telespettatori con il 17,1%. Perde ancora 'Il Mercante in Fiera' su Rai2, sceso a 357.000 telespettatori e all'1,9% (martedì 26 era al 2% e lunedì 25, giorno del debutto, aveva segnato il 3,4%). I complessivi totali delle reti generaliste più il canale allnews vedono, nelle 24 ore, la Rai al 31,4% e Mediaset al 27,4%, e in prima serata la Rai al 31,6% e Mediaset al 26,6% di share. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

