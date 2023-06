Ascolti tv, ‘Chi l’ha visto’ vince la serata

(Adnkronos) – Giornata particolare quella di ieri dominata dall'ultimo saluto nel Duomo di Milano al leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Le dirette di Rai1 e Canale 5 delle esequie del Cavaliere hanno segnato infatti gli ascolti della giornata con la rete Mediaset in testa (2.352.000 telespettatori e il 21,9% di share), seguita dall'ammiraglia Rai (2.086.000 e il 18,3%). Quanto alla prima serata di ieri, ha vinto Rai3 con 'Chi l'ha visto?' che ha ottenuto 2.136.000 telespettatori e il 14,2%, seguita da Rai1 'Speciale Porta a Porta – L’addio a Berlusconi', che ha registrato 1.572.000 telespettatori e il 9,1%. Terzo posto per la serie 'New Amsterdam' di Canale 5, vista da 1.326.000 telespettatori pari all’8,5% di share. Appena fuori dal podio Rai2 che con 'The Good Doctor' ha conquistato 1.112.000 telespettatori e il 6,4% di share, mentre Tv8 con l’incontro di Nations League Olanda-Croazia ha interessato 954.000 telespettatori con il 5,5% di share. 'Zona Bianca' su Retequattro ha raccolto 744.000 telespettatori e il 5,8% e 'Atlantide Album' su La7 ne ha ottenuti 525.000 con il 4% di share. Nove chiude la classifica degli ascolti del prime time con l'incontro di basket Armani Milano – Virtus Bologna, visto da 281.000 telespettatori pari all’1,5% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

