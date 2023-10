Ascolti tv, ‘Cuori’ riparte e vince nel prime time

(Adnkronos) – E' ripartita ieri su Rai1 la serie 'Cuori', giunta alla sua seconda edizione, vincendo subito la sfida nel prime time con 3.224.000 telespettatori pari al 18,16% per il primo episodio, 2.893.000 e 20,85% per il secondo e una media di 3.049.000 e 19,4% contro 'Caduta libera – I migliori' che su Canale 5 ha totalizzato 1.690.000 telespettatori e 11.9% di share. Sul terzo gradino del podio in prima serata sale 'Fbi Most Wanted' su Italia 1 con 1.141.000 telespettatori e 6,54% di share. Seguono, nell'ordine: 'Il collegio' su Rai2 con 1.011.000 telespettatori e il 5,65% di share; 'Dritto e Rovescio' su Rete4 con 906.000 e 7,13%; 'Il provinciale' su Rai3 con 672.000 e 3.78%; 'In Onda' su La7 con 647.000 e 4%; 'Only Fun – Comico Show' su Nove con 460.000 e 2,9%; 'A testa alta' su Tv8 con 330.000 telespettatori pari a 1,9% di share. Nell'access prime time, vince Rai1 con 'Affari tuoi' che realizza un ascolto di 4.305.000 telespettatori pari al 23.07% di share, mentre su Canale 5 la nuova edizione di 'Paperissima Sprint' ottiene 2.597.000 telespettatori e il 13,92% di share. Nel preserale, 'Reazione a catena' su Rai1 con 3.695.000 telespettatori e il 25,87% di share supera 'Caduta Libera Story' su Canale 5 ferma a 2.194.000 telespettatori pari al 15,81% di share. Quanto ai dati complessivi dell'intera giornata (generaliste più all news), le reti Rai hanno globalmente ottenuto uno share medio del 28,9% con il 30,1% in prima serata, le reti Mediaset il 25,1% con il 24,3% nel prime time. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

