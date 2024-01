Ascolti tv, ‘Doc’ su Rai1 si aggiudica di nuovo il prime time

(Adnkronos) – La terza stagione della fiction 'Doc – Nelle Tue Mani' mette a segno un'altra vittoria: ieri, giovedì 18 gennaio 2024, su Rai1 è stata vista da 4.714.000 spettatori con il 25% di share. Al secondo posto, la prima semifinale di Supercoppa Italiana Napoli-Fiorentina su Italia 1, con 3.367.000 spettatori e il 15.1% di share. Al terzo posto, 'Terra Amara' su Canale 5, con 2.816.000 spettatori e il 14.4% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (1.055.000 spettatori, share 6.7%), 'Bohemian Rhapsody' su Rai2 (983.000 spettatori, share 5%), 'Splendida Cornice' su Rai3 (829.000 spettatori, share 4.4%), 'Piazzapulita' su La7 (778.000 spettatori, share 5%), 'Nove Comedy Club' con Katia Follesa e Angelo Pisani in 'Finché social non ci separi' sul Nove (400.000 spettatori, share 1.9%), 'Quelle Brave Ragazze 2' su Tv8 (378.000 spettatori, share 1.8%, nel primo episodio, e 255.000 spettatori, share 1.7%, nel secondo). In access prime time, si confermano vincenti 'Cinque Minuti' (con 4.151.000 spettatori, share 18.9%) e 'Affari Tuoi' (con 5.157.000 spettatori, share 22.4%) su Rai1. Mentre 'Striscia la Notizia' su Canale 5 ottiene 3.495.000 spettatori e il 15.2% di share. Vittoria di Rai1 anche nel preserale con 'L’Eredità – La Sfida dei 7' (3.441.000 spettatori, share 23.2%) e 'L’Eredità' (4.752.000 spettatori, share 26.2%9. Mentre su Canale5 'Avanti il Primo!' registra 2.790.000 spettatori (share 19.7%) e 'Avanti un Altro!' ottiene 3.828.000 spettatori (share 21.8%). —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

