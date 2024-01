Ascolti tv, Fiorentina-Bologna vince prime time martedì 9 gennaio

(Adnkronos) – Canale 5 con la partita di Coppa Italia Fiorentina–Bologna ha vinto il prime time con 3.107.000 telespettatori pari a uno share del 16,59%. Secondo gradino del podio per Rai1 con il film 'Pattini d'argento' seguito da 2.391.000 telespettatori (share del 13,88%). Terzo posto per 'Le Iene' che su Italia1 ha ottenuto 1.561.000 telespettatori e uno share del 10,95%. Fuori dal podio su La7 'Di Martedì' ha interessato 1.433.000 telespettatori (share dell'8,16%) mentre su Rai2 'The Floor – Ne rimarrà solo uno' è stato visto da 1.038.000 telespettatori raggiungendo uno share del 6%. Su Retequattro, invece, 'È sempre Cartabianca' ha totalizzato 886.000 telespettatori e uno share del 5,9% mentre su Tv8 il film 'Un Natale da favola' ha realizzato 613.000 telespettatori e uno share del 3,2%. Chiudono gli ascolti del prime time Nove con il film 'Femmine contro maschi', che è stato seguito da 498.000 telespettatori (share del 2,7%), e Rai3 con 'Avanti Popolo!' visto da 431.000 telespettatori (share del 2,49%). Per quanto riguarda l'access prime time a vincere è stata la rete ammiraglia di viale Mazzini con 'Cinque minuti' seguito da 4.821.000 telespettatori (22,18% di share) e con 'Affari Tuoi' condotto da Amadeus che è stato visto da 5.589.000 telespettatori (share del 25,08%). Su Canale 5, invece, 'Striscina la Notizina' in onda dalle 20,34 alle 20,47 è stato vista da 3.653.000 telespettatori con il 16,79%. Nella fascia preserale su Rai1 'L'Eredità' ha ottenuto 4.644.000 telespettatori (share del 25,43%) mentre su Canale 5 'Avanti un Altro!' ha interessato 3.659.000 telespettatori registrando uno share del 20,85%. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

