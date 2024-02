Ascolti tv, Giletti con ‘La tv fa 70’ vince la serata

(Adnkronos) – Lo show celebrativo per i 70 anni della televisione, 'La Tv fa 70', condotto da Massimo Giletti su Rai1 si è aggiudicato gli ascolti della serata di ieri con 2.511.000 telespettatori e il 20% di share. Il 'Grande Fratello' su Canale 5 ha registrato 2.239.000 telespettatori e il 16,5%. Terzo posto per Rai3 che con 'Chi l'ha visto?' ha ottenuto 1.855.000 telespettatori e il 10,7% di share. Appena fuori dal podio Italia 1 con 'Taken 3 – L’ora della verità', seguito da 1.439.000 telespettatori pari al 7,7%, mentre Rai2 con la terza puntata di 'Mare Fuori 4' ha raccolto 995.000 telespettatori e il 5,7% di share. 'Una Giornata Particolare – I Medici: La congiura dei pazzi', in replica su La7, ha registrato 899.000 telespettatori e il 4,9% e Retequattro con 'Fuori dal Coro' ha segnato il 4,5% di share e 670.000 telespettatori. Chiudono la classifica Tv8 con 'Italia’s Got Talent' (560.000 telespettatori, share 3%) e Nove con 'Stargate – La porta delle stelle' (320.000 telespettatori, share 1,8%). Nell'access prime time domina Rai1 con 'Cinque Minuti' (4.371.000 telespettatori, share 21,4%) e, a seguire, 'Affari Tuoi' (5.313.000 telespettatori, share 25,3%). Su Canale 5 'Striscia la notizia' è stato visto invece da 3.213.000 telespettatori pari al 15,3%. Anche nel preserale Rai1 è vincente con 'L'Eredità', che ha conquistato 4.632.000 telespettatori e il 26,3%, mentre 'Avanti un altro!' su Canale 5 ha ottenuto 3.781.000 telespettatori e 22,4% di share. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata