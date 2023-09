Ascolti tv, Grande Fratello parte con il 23%

(Adnkronos) – Ottima partenza per la nuova edizione del 'Grande Fratello' su Canale5, che ottiene in media, dalle 21.29 all'1.08, un ascolto di 2.994.000 spettatori con il 23.01% di share. Su Rai1, 'Il Giovane Montalbano' (con un durata molto inferiore, dalle 21.36 alle 23.32) registra 3.154.000 spettatori e il 18.36% di share. Ma nel periodo di sovrapposizione tra i due programmi (dalle 21.37 alle 23.31) è il reality di Canale5 ad avere la meglio con una media di 3.666.000 spettatori e il 21.37% di share contro 3.145.000 e il 18.33% di share della fiction di Rai1. Al terzo posto, 'Lucy' su Italia1, con 1.250.000 spettatori e il 6.83% di share. A seguire, tra gli altri ascolti della prima serata: 'In Viaggio con Barbero – Democrazia e Dittatura' su La7 (977.000 spettatori, share 5.53%), 'Presa Diretta' su Rai3 (797.000 spettatori, share 4.28%), 'Quarta Repubblica' su Rete4 (780.000 spettatori, share 5.67%), 'Gunpowder Milkshake' su Rai2 (597.000 spettatori, share 3.46%). (segue) —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata