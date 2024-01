Ascolti tv, ‘I Fantastici 5’ su Canale 5 vince prime time mercoledì 17 gennaio

(Adnkronos) – Canale 5 ha vinto il prime time di ieri sera con la prima puntata della serie interpretata da Raul Bova 'I Fantastici 5' vista da 3.015.000 telespettatori pari a uno share del 17,5%. Secondo gradino del podio per Rai1 con il film 'Mio fratello rincorre i dinosauri' che ha ottenuto 2.310.000 telespettatori, (share del 13,1%). Terzo posto per Rai3 con 'Chi l'ha visto?', seguito da 1.678.000 telespettatori ( share del 10,3%). Fuori dal podio su Italia1 il film 'Mechanic: Resurrection' ha ottenuto 1.524.000 telespettatori pari a uno share dell'8,4% mentre su La 7 'Una giornata particolare' ha totalizzato 956.000 telespettatori e uno share del 5,4%. Su Retequattro, invece, il programma 'Fuori dal coro' è stato seguito da 900.000 telespettatori raggiungendo uno share del 6,5%. Su Rai2 la serie 'The Swarm'-Il quinto giorno' è stata vista da 493.000 telespettatori (share del 2,7%) mentre su Nove il film 'Un principe per Natale' ha interessato 381.000 telespettatori (share del 2,1%). Chiude gli ascolti del prime time Tv8 con il film 'L’ultimo dei mohicani', seguito da 338.000 telespettatori pari a uno share dell'1,9%. Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Cinque minuti' ha registrato il 22,6% di share e 4.769.000 telespettatori mentre 'Affari tuoi' ha totalizzato il 25,5% di share e 5.444.000 telespettatori. Su Canale 5, invece, 'Striscia la Notizia' ha interessato 3.521.000 telespettatori (share del 16,5%). Nella fascia preserale 'L’Eredità' ha raggiunto il 26,1% di share e 4.751.000 telespettatori mentre su Canale 5 'Avanti un Altro!' è stato seguito da 3.699.000 telespettatori pari al 21% di share. Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti di Mediaset a pari perimetro, ossia le reti generaliste più TgCom24, ha visto nell'intera giornata la Rai a 2.814.000 telespettatori e al 31,6% di share contro i 2.454.000 telespettatori e il 27,5% di share di Mediaset e, in prima serata, la Rai a 6.526.000 telespettatori e al 31,9% di share contro i 5.836.000 telespettatori e il 28,6% di share di Mediaset. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

