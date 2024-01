Ascolti tv, ‘I fantastici 5’ su Canale 5 vince prime time mercoledì 24 gennaio

(Adnkronos) – Canale 5 ha vinto il prime time di ieri sera con 'I fantastici 5' che ha ottenuto 2.706.000 telespettatori e uno share del 16%. Secondo gradino del podio per Rai1 con il film 'Quando Hitler rubò il coniglio rosa' che è stato visto da 2.116.000 telespettatori pari a uno share del 12,4%. Terzo posto per Rai3 con 'Chi l'ha visto?' visto da 1.877.000 telespettatori (share dell'11,6%). Fuori dal podio su Italia1 'Safe' ha interessato 1.541.000 telespettatori raggiungendo uno share dell'8,05% mentre su La7 'Una giornata particolare – La marcia su Roma' ha totalizzato 1.056.000 telespettatori e uno share del 6%. Su Retequattro 'Fuori dal coro' è stato seguito da 921.000 telespettatori (share del 6,69%) mentre su Rai2 'The Swarm' è stato seguito da 424.000 telespettatori (share del 2,3%). Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con 'Robin Hood – Principe dei ladri', seguito da 411.000 telespettatori (share del 2,63%) e Nove con 'Il fidanzato di mia sorella' che è stato seguito da 297.000 telespettatori (share dell'1,67%). —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

