Ascolti tv, Imma Tataranni chiude e stravince

(Adnkronos) – 'Imma Tataranni – Sostituto procuratore' chiude in bellezza e si aggiudica gli ascolti della prima serata di ieri. L'ultima puntata della fiction di Rai1 ha segnato infatti il 27,6% di share e 4.810.000 telespettatori. All'interno l'edizione straordinaria del Tg1 ha ottenuto 4.712.000 telespettatori e il 26,6%. Su Canale 5 'Grande Fratello' ha registrato invece 2.506.000 telespettatori e il 17,9%, mentre Retequattro ha conquistato il terzo gradino del podio con 'Quarta Repubblica', visto da 1.064.000 telespettatori pari al 7% di share. Su Italia 1 'The Foreigner' ha totalizzato 1.084.000 telespettatori e il 5,8%, seguito da Rai3 che con 'PresaDiretta' ha ottenuto 927.000 telespettatori e il 4,6% e da Tv8 con il ritorno di 'GialappaShow, visto da 904.000 telespettatori con il 4,9% di share. Nove con 'Little Big Italy' ha conquistato 485.000 telespettatori e il 2,5%, mentre La7 con 'La giuria' ha interessato 406.000 telespettatori e il 2,3%. Rai2 chiude la classifica degli ascolti del prime time con 'Charlie's Angels', visto da 343.000 telespettatori pari al 2% di share.

