Ascolti tv, ‘Io Canto Generation’ vince la serata

'Io Canto Generation' di Canale 5 si è aggiudicato gli ascolti della prima serata di ieri con 2.736.000 telespettatori e il 18,4% di share. Il film di Rai1, 'Il giorno più bello' in prima tv, ha ottenuto 2.244.000 telespettatori e il 12,7%. Al terzo posto Rai3 con 'Chi l'ha visto?' che ha registrato 1.808.000 telespettatori e l'11% di share. Appena fuori dal podio Italia 1 con la partita di Coppa Italia Fiorentina-Parma, che ha raccolto 1.548.000 telespettatori con l'8,7% di share, mentre Retequattro con 'Fuori dal Coro' ha totalizzato 828.000 telespettatori e il 5,9%. Su Rai2 la terza puntata di 'Noi siamo leggenda' è stato visto da 717.000 telespettatori pari al 4,4% e La7 con 'Nuclear Now' ha raccolto 685.000 telespettatori e il 3,9%. Sul Nove 'Only Fun–Comico Show' ha interessato 491.000 telespettatori con il 2,8%. Tv8 con la semifinale di 'X Factor' chiude la classifica del prime time con 396.000 telespettatori e il 2,7% di share. Nell'access prime time Rai1 con 'Cinque Minuti' ha ottenuto 4.630.000 telespettatori con il 22,7% e, a seguire, 'Affari Tuoi' ne ha registrati 4.929.000 con il 23,3%. Su Canale 5 'Striscia la Notizia' ha segnato il 15,9% di share con 3.367.000 telespettatori. Nel preserale 'Reazione a Catena' ha avuto un seguito di 4.166.000 telespettatori con il 24,9% mentre 'Caduta libera!' su Canale 5 ne ha raccolti 3.053.000 pari al 19% di share. Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti di Mediaset a pari perimetro, ossia le reti generaliste di Cologno Monzese più TgCom24 ha visto in prima serata la Rai al 31,7% con 6.466.000 telespettatori e Mediaset al 28,2% con 5.737.000 e, nell'intera giornata, la Rai al 31,6% con 2.675.000 telespettatori e Mediaset al 28,5% con 2.414.000 telespettatori.

