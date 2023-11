Ascolti tv, Io Canto Generation vince prima serata mercoledì 29 novembre

(Adnkronos) – 'Io Canto Generation' in onda su Canale 5 con 3.057.000 telespettatori e il 20,5% di share si è aggiudicato gli ascolti della prima serata di ieri, mercoledì 29 novembre. Al secondo posto Rai3 con 'Chi l'ha visto?' che ha raccolto 1.893.000 telespettatori e l'11,17%, mentre lo 'Speciale Porta a Porta: Mafie – Le Vittime' ha totalizzato 966.000 telespettatori con il 6,1% di share. Appena fuori dal podio La7 che con l'ultima puntata di 'Una Giornata Particolare' dal titolo 'Via Rasella: L’Attacco e le Fosse Ardeatine' che ha ottenuto 959.000 telespettatori e uno share del 6%, seguita da Italia 1 che con 'Operazione 6/12 – Attacco al Presidente' ha conquistato 914.000 telespettatori con il 5,5%, mentre su Rai2 la seconda puntata della fiction 'Noi siamo leggenda' è stata vista da 810.000 telespettatori pari al 4,9%. Su Retequattro 'Fuori dal Coro' ha interessato invece 665.000 telespettatori con il 4,8% di share e Tv8 con il quinto Live di 'X Factor' ne ha raccolti 461.000 (3,1%). Nove chiude la classifica del prime time di ieri con 'Only Fun – Comico Show' seguito da 383.000 telespettatori pari al 2,2% di share. Nell'access prime time Rai1 domina con 'Cinque Minuti' (4.200.000 telespettatori, share 20,5%) e, a seguire, 'Affari Tuoi' (4.712.000 telespettatori, share 22,3%). Su Canale 5 'Striscia la Notizia' ha totalizzato 3.376.000 telespettatori e il 15,9%. Anche nel preserale Rai1 si conferma in testa con 'Reazione a catena', seguito da 4.308.000 telespettatori pari al 25% di share, mentre 'Caduta Libera!' su Canale 5 ha registrato 2.968.000 telespettatori e il 18% di share. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

