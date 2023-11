Ascolti tv, Lea vince prime time: boom per Sinner-Djokovic

(Adnkronos) – In prime time, il programma più visto domenica 19 novembre è stata la fiction 'Lea – I Nostri Figli' su Rai1, con 3.095.000 spettatori e il 16.3% di share. Ma Sinner entra nella storia anche della tv italiana. Su Rai1 infatti la finale delle ATP Finals contro Djokovic, in onda dalle 17.57 alle 20.18, ha tenuti incollata davanti al video un terzo dell'Italia televisiva. La partita è stata seguita da 5.493.000 spettatori pari al 29.5% di share, registrando – a quanto apprende l'Adnkronos – l'ascolto più alto mai ottenuto da una partita di tennis trasmessa sulla tv italiana da quando esiste l'Auditel, cioè dal 1986. Al secondo posto per il prime time 'Terra Amara' su Canale 5, con 2.559.000 spettatori e il 15.3% di share. Sul terzo gradino del podio domenicale si conferma 'Che Tempo Ceh Fa' di Fabio Fazio sul Nove, con 2.278.000 spettatori e il 10.8% di share (e 1.275.000 spettatori con il 9.6% per la seconda parte chiamata Il Tavolo). A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Report' su Rai3 (1.586.000 spettatori, share 7.8%), 'Harry Potter e il Calice di Fuoco' su Italia 1 (1.241.000 spettatori, share 7.2%), 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (1.130.000 spettatori, share 7.7%), 'La Caserma' su Rai2 (666.000 spettatori, share 3.3%), 'In Onda' su La7 (378.000 spettatori, share 2.1%), 'Star Wars: L’Impero Colpisce Ancora' su Tv8 (347.000 spettatori, share 2%). Nel pomeriggio ottimi ascolti per 'Domenica In', con la parte iniziale della trasmissione dedicata all'omicidio di Giulia Cecchettin. Il programma di Mara Venier è stato seguito da 2.941.000 spettatori (share 20.5%), nella presentazione, da 3.333.000 spettatori (share 23.9%), nella prima parte, da 2.590.000 spettatori (share 21%), nella seconda parte, e da 2.298.000 spettatori (share 18.8%), nell’ultima parte. A seguire, 'Da Noi… A Ruota Libera' ha ottenuto 2.546.000 spettatori e il 19.2% di share. Su Canale5 'L’Arca di Noè' ha registrato 2.388.000 spettatori con il 16.2% share, 'Amici di Maria De Filippi' 2.829.000 spettatori (share 21.4%) e 'Verissimo' 2.537.000 spettatori (share 20.4%), nella prima parte, e 2.281.000 spettatori (share 14.6%), nella seconda parte. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

